Ausblick: Sensus Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sensus Healthcare wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sensus Healthcare noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Sensus Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 8,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,11 Prozent verringert.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,343 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 30,9 Millionen USD, gegenüber 41,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

