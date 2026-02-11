Sensus Healthcare Aktie

Sensus Healthcare

WKN DE: A2JPJ1 / ISIN: US81728J1097

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sensus Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sensus Healthcare wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sensus Healthcare noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Sensus Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 8,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,11 Prozent verringert.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,343 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 30,9 Millionen USD, gegenüber 41,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sensus Healthcare Inc

Analysen zu Sensus Healthcare Inc

Aktien in diesem Artikel

Sensus Healthcare Inc 3,86 -2,53%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

