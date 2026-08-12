Sensus Healthcare Aktie
WKN DE: A2JPJ1 / ISIN: US81728J1097
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sensus Healthcare zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sensus Healthcare veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,6 Millionen USD – ein Minus von 37,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sensus Healthcare 7,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,418 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,470 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 27,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sensus Healthcare Inc
|
12.08.26
|Ausblick: Sensus Healthcare zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Sensus Healthcare gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Sensus Healthcare Inc
Aktien in diesem Artikel
|Sensus Healthcare Inc
|2,70
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.