Sensus Healthcare Aktie

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WKN DE: A2JPJ1 / ISIN: US81728J1097

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sensus Healthcare zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sensus Healthcare veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,6 Millionen USD – ein Minus von 37,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sensus Healthcare 7,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,418 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,470 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 27,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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