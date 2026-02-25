Sensys Gatso Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EJDB / ISIN: SE0020356244
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sensys Gatso Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sensys Gatso Group Registered öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,900 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sensys Gatso Group Registered 0,820 SEK je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 202,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 197,7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,135 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,510 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 728,1 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 631,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
