Ausblick: Sensys Gatso Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sensys Gatso Group Registered öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,900 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sensys Gatso Group Registered 0,820 SEK je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 202,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 197,7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,135 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,510 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 728,1 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 631,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at