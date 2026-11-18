Sensys Gatso Group Registered öffnet am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,800 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Sensys Gatso Group Registered einen Gewinn von 0,510 SEK je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 210,0 Millionen SEK – ein Plus von 27,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sensys Gatso Group Registered 164,7 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 SEK, während im vorherigen Jahr noch -0,420 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 786,7 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 719,1 Millionen SEK waren.

Redaktion Finanzen.net