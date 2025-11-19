Sensys Gatso Group AB Registered Shs Aktie
Ausblick: Sensys Gatso Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sensys Gatso Group Registered wird am 20.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,300 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sensys Gatso Group Registered -0,710 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 33,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 188,0 Millionen SEK gegenüber 141,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,152 SEK im Vergleich zu 0,510 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 740,1 Millionen SEK, gegenüber 631,2 Millionen SEK im vorigen Jahr.
