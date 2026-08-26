Sentia ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41A9T / ISIN: NO0013573014

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sentia ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sentia ASA Registered veröffentlicht am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,44 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,56 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,19 Milliarden NOK gegenüber 2,93 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,85 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,71 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,72 Milliarden NOK, gegenüber 11,77 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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