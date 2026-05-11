Sentia ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A9T / ISIN: NO0013573014
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sentia ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sentia ASA Registered wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,32 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sentia ASA Registered 0,840 NOK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,10 Milliarden NOK – ein Plus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sentia ASA Registered 2,84 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,69 NOK aus. Im Vorjahr waren 5,71 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 12,50 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 11,77 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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