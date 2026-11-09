Sentia ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A9T / ISIN: NO0013573014
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sentia ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sentia ASA Registered wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,47 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,44 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,17 Milliarden NOK – ein Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sentia ASA Registered 2,85 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,95 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,71 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,09 Milliarden NOK, gegenüber 11,77 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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