Ausblick: SentinelOne A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SentinelOne A wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
35 Analysten schätzen, dass SentinelOne A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,059 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll SentinelOne A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 271,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 33 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,24 Prozent gesteigert.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 36 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD, gegenüber -0,920 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 35 Analysten im Durchschnitt 1,00 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 821,5 Millionen USD generiert worden waren.
