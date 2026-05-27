Ausblick: SentinelOne A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SentinelOne A gibt am 28.05.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 34 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,022 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SentinelOne A -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 32 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,08 Prozent auf 277,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 35 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,370 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 34 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,20 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at