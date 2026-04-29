Ausblick: SEPLAT Petroleum Development Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SEPLAT Petroleum Development Company wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,079 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 GBP erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 717,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 642,6 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,200 GBP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,07 Milliarden GBP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at