Ausblick: SEPLAT Petroleum Development Company legt Quartalsergebnis vor

SEPLAT Petroleum Development Company lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SEPLAT Petroleum Development Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,057 USD gegenüber 0,150 GBP im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 637,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 312,8 Millionen GBP im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,211 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,200 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 2,86 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 873,5 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at