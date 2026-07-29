SEPLAT Petroleum Development Company Aktie
WKN DE: A11059 / ISIN: NGSEPLAT0008
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: SEPLAT Petroleum Development Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SEPLAT Petroleum Development Company präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,292 USD je Aktie gegenüber 0,010 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,11 Milliarden USD betragen, verglichen mit 440,8 Millionen GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,573 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,200 GBP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,07 Milliarden GBP im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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