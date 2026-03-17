Sera Prognostic a Aktie
WKN DE: A3CU1F / ISIN: US81749D1072
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Sera Prognostics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sera Prognostics A wird am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,189 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sera Prognostics A noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Sera Prognostics A nach den Prognosen von 3 Analysten 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,702 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,990 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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