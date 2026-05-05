Sera Prognostic a Aktie

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WKN DE: A3CU1F / ISIN: US81749D1072

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sera Prognostics A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sera Prognostics A wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,167 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,1 Millionen USD – ein Plus von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sera Prognostics A 0,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,673 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 0,5 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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