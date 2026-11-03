Sera Prognostic a Aktie
WKN DE: A3CU1F / ISIN: US81749D1072
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sera Prognostics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sera Prognostics A wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 300 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,658 USD je Aktie, gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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