Seria Aktie
WKN: A0BLY4 / ISIN: JP3423520000
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Seria gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Seria lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Seria die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 58,14 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 37,18 JPY je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 68,70 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 13,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 244,35 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 219,08 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 275,53 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 255,70 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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