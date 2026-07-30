Ausblick: Seria gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Seria lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Seria die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 58,14 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 37,18 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 68,70 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 13,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 244,35 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 219,08 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 275,53 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 255,70 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at