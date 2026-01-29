Seria Aktie

Seria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLY4 / ISIN: JP3423520000

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Seria zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Seria lädt am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 63,29 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Seria 50,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Seria im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 67,03 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,86 Prozent gesteigert.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 185,52 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 149,09 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 248,11 Milliarden JPY, gegenüber 236,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Seria Co Ltd

Analysen zu Seria Co Ltd

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Seria Co Ltd 3 690,00 -0,27% Seria Co Ltd

