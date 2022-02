Ausblick: Serneke Group (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Serneke Group (B) präsentiert in der am 09.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,900 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Serneke Group (B) -3,100 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,21 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,17 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,31 SEK im Vergleich zu -13,500 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 8,42 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,87 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at