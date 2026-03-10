Ausblick: Serve Robotics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Serve Robotics lädt am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,477 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Serve Robotics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 327,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,293 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,070 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at