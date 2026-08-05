Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Serve Robotics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Serve Robotics wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,685 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 448,44 Prozent auf 3,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,672 USD im Vergleich zu -1,630 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 25,6 Millionen USD, gegenüber 2,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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