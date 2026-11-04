Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Serve Robotics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Serve Robotics wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,704 USD. Dies würde einen Verlust von 30,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Serve Robotics -0,540 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 136,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,837 USD aus. Im Vorjahr waren -1,630 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 9,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 2,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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