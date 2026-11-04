Serve Robotics Aktie

Serve Robotics ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Serve Robotics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Serve Robotics wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,704 USD. Dies würde einen Verlust von 30,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Serve Robotics -0,540 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 136,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,837 USD aus. Im Vorjahr waren -1,630 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 9,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 2,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Serve Robotics Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Serve Robotics Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Serve Robotics Inc Registered Shs 2,65 1,53% Serve Robotics Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen