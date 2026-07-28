Ausblick: Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Service wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,888 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,26 Prozent erhöht. Damals waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent auf 1,08 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,80 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,43 Milliarden USD, gegenüber 4,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at