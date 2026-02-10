Ausblick: Service öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Service gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten schätzen, dass Service für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,09 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,12 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 4,31 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at