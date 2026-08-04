Ausblick: Service Properties Trust Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Service Properties Trust Registered lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,197 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,150 USD je Aktie erzielt worden.

Service Properties Trust Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 403,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 19,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 502,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,460 USD im Vergleich zu -6,100 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at