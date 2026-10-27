Service Aktie
WKN: 859232 / ISIN: US8175651046
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Service zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Service wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,991 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 4,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,80 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,47 Milliarden USD, gegenüber 4,31 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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