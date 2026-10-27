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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: ServiceNow öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ServiceNow stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

39 Analysten schätzen im Schnitt, dass ServiceNow im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 36 Analysten ein Plus von 20,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,41 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 45 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,67 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 44 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 16,22 Milliarden USD, gegenüber 13,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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