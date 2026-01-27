Ausblick: ServiceNow zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ServiceNow wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

36 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,885 USD aus. Im letzten Jahr hatte ServiceNow einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 34 Analysten ein Plus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 41 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 41 Analysten auf durchschnittlich 13,24 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 10,98 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at