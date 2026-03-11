ServiceTita a Aktie
WKN DE: A40WD7 / ISIN: US81764X1037
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: ServiceTitan A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ServiceTitan A wird am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,176 USD gegenüber -2,000 USD im Vorjahresquartal.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 245,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 17,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 209,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD, gegenüber -3,990 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 952,5 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 771,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ServiceTitan Inc Registered Shs-A-
|
07:01
|Ausblick: ServiceTitan A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: ServiceTitan A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ServiceTitan Inc Registered Shs-A-
Aktien in diesem Artikel
|ServiceTitan Inc Registered Shs-A-
|77,17
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.