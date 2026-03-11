ServiceTita a Aktie

ServiceTita a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40WD7 / ISIN: US81764X1037

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: ServiceTitan A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ServiceTitan A wird am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,176 USD gegenüber -2,000 USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 245,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 17,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 209,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD, gegenüber -3,990 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 952,5 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 771,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

