Ausblick: ServiceTitan A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ServiceTitan A stellt am 04.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,276 USD gegenüber -0,510 USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,99 Prozent auf 256,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 215,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie, gegenüber -1,730 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 961,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at