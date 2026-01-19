ServisFirst Bancshares Aktie

WKN DE: A114HN / ISIN: US81768T1088

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: ServisFirst Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ServisFirst Bancshares wird am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ServisFirst Bancshares noch 1,19 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 151,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 39,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ServisFirst Bancshares einen Umsatz von 252,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,16 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 561,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 981,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

ServisFirst Bancshares Inc

ServisFirst Bancshares Inc 78,26

