ServisFirst Bancshares Aktie
WKN DE: A114HN / ISIN: US81768T1088
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18.10.2026 07:01:06
Ausblick: ServisFirst Bancshares veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ServisFirst Bancshares lädt am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,826 USD gegenüber 0,600 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 31,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 173,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 254,1 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 677,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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