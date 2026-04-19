Ausblick: ServisFirst Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ServisFirst Bancshares wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie gegenüber 1,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll ServisFirst Bancshares 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 162,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ServisFirst Bancshares 249,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,35 USD, gegenüber 5,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 681,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at