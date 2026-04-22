Ausblick: SES AI A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SES AI A wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,031 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SES AI A noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SES AI A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 3,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 36,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,145 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,220 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at