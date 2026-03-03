Ausblick: SES AI A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SES AI A wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SES AI A noch -0,110 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SES AI A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 241,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,180 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 23,4 Millionen USD, gegenüber 2,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at