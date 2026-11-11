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WKN DE: A3DEJZ / ISIN: US78397Q1094

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: SES AI A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SES AI A präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll SES AI A mit einem Umsatz von insgesamt 6,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,90 Prozent verringert.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,165 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,9 Millionen USD, gegenüber 21,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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