Ausblick: Seven Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seven Bank wird am 04.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 4,61 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Seven Bank einen Gewinn von 4,63 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 9,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 37,11 Milliarden JPY gegenüber 33,99 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,22 JPY je Aktie, gegenüber 17,71 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 148,13 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 136,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at