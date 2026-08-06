Ausblick: Seven Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seven Bank wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,34 JPY je Aktie gegenüber 3,65 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Seven Bank mit einem Umsatz von insgesamt 57,50 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent gesteigert.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,35 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 12,14 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 235,83 Milliarden JPY, gegenüber 217,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at