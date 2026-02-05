Ausblick: Seven Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seven Bank gibt am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,44 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Seven Bank 3,45 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 55,65 Milliarden JPY gegenüber 53,18 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,63 JPY, gegenüber 15,57 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 217,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 211,55 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at