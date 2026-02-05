Seven Bank Aktie

Seven Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NEU2 / ISIN: JP3105220002

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Seven Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seven Bank gibt am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,44 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Seven Bank 3,45 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 55,65 Milliarden JPY gegenüber 53,18 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,63 JPY, gegenüber 15,57 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 217,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 211,55 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Seven Bank Ltd

Analysen zu Seven Bank Ltd

Newssuche

Aktien in diesem Artikel

Seven Bank Ltd 1,62 0,62% Seven Bank Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

