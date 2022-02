Ausblick: Seven Bank präsentiert Quartalsergebnisse

Seven Bank präsentiert am 04.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,73 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,08 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 35,00 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Seven Bank einen Umsatz von 35,69 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,52 JPY im Vergleich zu 22,01 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 137,60 Milliarden JPY, gegenüber 137,27 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

