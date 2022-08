Ausblick: Seven Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seven Bank wird am 05.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 4,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,33 Prozent auf 31,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seven Bank noch 33,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,28 JPY aus. Im Vorjahr waren 17,71 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 147,80 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 136,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at