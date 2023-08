Ausblick: Seven Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Seven Bank wird am 04.08.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 3,44 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 4,24 JPY in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,20 Prozent auf 40,63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,20 JPY im Vergleich zu 16,03 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 185,90 Milliarden JPY, gegenüber 154,98 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at