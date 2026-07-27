Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered legt Quartalsergebnis vor

Seven Hills Realty Trust Registered wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,252 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven Hills Realty Trust Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 8,8 Millionen USD gegenüber 14,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 41,29 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 58,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at