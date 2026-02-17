Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seven Hills Realty Trust Registered wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,272 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 49,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,3 Millionen USD gegenüber 14,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber 1,18 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 29,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 67,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at