Seven Hills Realty Trust Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C4MY / ISIN: US81784E1010
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Seven Hills Realty Trust Registered wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,272 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 49,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,3 Millionen USD gegenüber 14,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber 1,18 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 29,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 67,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seven Hills Realty Trust Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Seven Hills Realty Trust Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Seven Hills Realty Trust Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Seven Hills Realty Trust Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Seven Hills Realty Trust Registered Shs
|8,68
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.