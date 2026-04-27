Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Seven Hills Realty Trust Registered wird am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Seven Hills Realty Trust Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,233 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Seven Hills Realty Trust Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 42,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Seven Hills Realty Trust Registered 15,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 36,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 58,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at