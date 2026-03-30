Ausblick: SF stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SF äußert sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen, dass SF für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,500 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 HKD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 91,30 Milliarden HKD – das wäre ein Zuwachs von 8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,88 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,39 HKD im Vergleich zu 2,22 HKD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 343,36 Milliarden HKD, gegenüber 307,78 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at