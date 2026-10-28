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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: SF stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SF wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,664 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SF 0,560 HKD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SF in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 97,80 Milliarden HKD im Vergleich zu 85,67 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,54 HKD je Aktie, gegenüber 2,41 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 386,03 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 333,93 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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