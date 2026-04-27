S.F Aktie
WKN DE: A40U3U / ISIN: CNE100006NF4
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: SF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SF wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,552 HKD. Dies würde einem Zuwachs von 15,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SF 0,480 HKD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,16 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 14,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SF einen Umsatz von 74,68 Milliarden HKD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 HKD, gegenüber 2,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 381,55 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 333,93 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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