Ausblick: SFC Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SFC Energy gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,110 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SFC Energy noch 0,130 EUR je Aktie eingenommen.

SFC Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,525 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,030 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 161,2 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 143,3 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at