Ausblick: SFL legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SFL stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen, dass SFL für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 26,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 167,6 Millionen USD gegenüber 229,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,049 USD je Aktie, gegenüber 1,01 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 725,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 904,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

